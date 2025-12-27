В Верховной раде идут обыски

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) организовали обыски в одном из помещений Верховной рады. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Сейчас НАБУ проводит следственные действия в помещении комитета Рады по вопросам транспорта», — написал он.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Позднее газета The Washington Post писала, что глава делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров тайно встречался с руководством ФБР в США. По информации издания, это может быть связано с желанием чиновника добиться амнистии по возможным обвинениям в коррупции или же с давлением Вашингтона на Киев. Посол Украины в США подтвердила такие контакты, но заявила, что стороны обсуждали вопросы национальной безопасности. При этом источники WP подчеркивают: подобные встречи — «нечастое явление» и уже вызвали тревогу среди западных чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в налоговой службе Украины провели обыски.