Суд изъял имущество родственников экс-замглавы Росприроднадзора

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства недвижимость и иное имущество родственников и близких бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в суде.

В суде уточнили, что иск был подан прокуратурой и Росимуществом в рамках закона о контроле за соответствием расходов доходам лиц, замещающих государственные должности. Ответчиками по делу выступили родственники и бывшая супруга Долматова. Суд постановил изъять движимое и недвижимое имущество и передать его в собственность государства.

Среди изъятых объектов — трехэтажная вилла с бассейном в Сочи, оформленная на бывшую жену Долматова. В доход государства также обратили дачу в СНТ «Сутугинское» под Сочи и несколько земельных участков, зарегистрированных на экс-супругу и мать обвиняемого.

Кроме того, суд передал государству объекты недвижимости и иное имущество в Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях, которые, по версии прокуратуры, связаны с семьей Долматова.

Олег Долматов обвиняется по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Он занимал пост заместителя руководителя Росприроднадзора в 2011–2017 годах, а позднее работал финансовым директором компании «Марлит». Следствие считает, что Долматов вместе с бывшим директором Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владиславом Новиковым похитил средства, выделенные на разработку программного обеспечения для учета объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее СК завел дело по факту хищения у Росгвардии почти 40 млн рублей.

