Валерия забеременела от Пригожина и потеряла ребенка

Певица Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина в 47 лет

Валерия и Иосиф Пригожин (22 года вместе) Отношения Валерии и Иосифа Пригожина тоже начинались как рабочие. В 2002 году певица рассталась со своим вторым мужем и продюсером Александром Шульгиным – и подписала договор с компанией Пригожина. По воспоминаниям коллег, продюсер сразу влюбился в певицу, настойчиво добивался ее внимания. Постепенно деловое общение переросло в роман, и летом 2004-го пара сыграла свадьбу. Пригожин стал не только мужем, но и продюсером Валерии, благодаря чему ее карьера вышла на новый уровень. Совместных детей у супругов нет, но Пригожин воспитал троих детей певицы от предыдущего брака – как родных.

Певица Валерия призналась в интервью Яне Чуриковой, что была беременна от продюсера Иосифа Пригожина.

По словам Валерии, она забеременела в 47 лет. Артистка не знала о своем положении. Этот период совпал на сильную болезнь певицы. Как отметила знаменитость, она принимала «чудовищные» дозы антибиотиков. Из-за этого плод не удалось сохранить.

«Был где-то месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось. Но когда я лечилась этими антибиотиками, мы даже и подумать не могли. Какая-то жуткая была инфекция, я лежала с температурой 40. Мне ничего не оставалось сделать. Кто бы мог подумать», — поделилась артистка.

У Валерии произошел выкидыш. Как отметила певица, она даже не успела рассказать детям о беременности.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

