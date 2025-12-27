Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Валерия забеременела от Пригожина и потеряла ребенка

Певица Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина в 47 лет
Валерия и Иосиф Пригожин (22 года вместе)

Отношения Валерии и Иосифа Пригожина тоже начинались как рабочие. В 2002 году певица рассталась со своим вторым мужем и продюсером Александром Шульгиным – и подписала договор с компанией Пригожина. По воспоминаниям коллег, продюсер сразу влюбился в певицу, настойчиво добивался ее внимания. Постепенно деловое общение переросло в роман, и летом 2004-го пара сыграла свадьбу. Пригожин стал не только мужем, но и продюсером Валерии, благодаря чему ее карьера вышла на новый уровень. Совместных детей у супругов нет, но Пригожин воспитал троих детей певицы от предыдущего брака – как родных.
Антон Денисов/РИА Новости

Певица Валерия призналась в интервью Яне Чуриковой, что была беременна от продюсера Иосифа Пригожина.

По словам Валерии, она забеременела в 47 лет. Артистка не знала о своем положении. Этот период совпал на сильную болезнь певицы. Как отметила знаменитость, она принимала «чудовищные» дозы антибиотиков. Из-за этого плод не удалось сохранить.

«Был где-то месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось. Но когда я лечилась этими антибиотиками, мы даже и подумать не могли. Какая-то жуткая была инфекция, я лежала с температурой 40. Мне ничего не оставалось сделать. Кто бы мог подумать», — поделилась артистка.

У Валерии произошел выкидыш. Как отметила певица, она даже не успела рассказать детям о беременности.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Пригожин раскрыл планы на Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27515473_rnd_5",
    "video_id": "record::59eff680-90f6-4eb9-8f0a-5eb651c61efe"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+