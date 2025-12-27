На предстоящую встречу Трампа и Зеленского пустят журналистов

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи, 18 августа 2025 года

Предстоящие переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа будут публичными. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В материале уточняется, что на встречу пустят журналистов. Они смогут записать беседу глав двух государств.

Как рассказал Зеленский, Вашингтон и Киев прорабатывали формат переговоров на уровне рабочих групп. Стороны договорились, что при наличии реального прогресса в процессе урегулирования конфликта будет организована встреча на высшем уровне.

«Тот факт, что завтра состоится встреча с Трампом, говорит о том, что прогресс есть», — подчеркнул Зеленский.

26 декабря украинский лидер сообщил, что они с хозяином Белого дома договорились провести очные переговоры в ближайшее время. По словам Зеленского, многое в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом «может решиться до Нового года». Как пишут СМИ, встреча на высшем уровне может состояться 28 декабря во Флориде. Переговоры были анонсированы после беседы главы Украины с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Незадолго до этого с американцами встретился специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал разговор с Путиным.