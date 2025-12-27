Размер шрифта
Литва вышла из Оттавской конвенции

Литва официально вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам
Литва официально вышла из Оттавской конвенции. Об этом сообщает информагентство Baltic News Service (BNS).

«27 декабря прошло ровно шесть месяцев с того дня, как Литва официально проинформировала генсекретаря ООН о выходе из Оттавской конвенции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство обороны Литвы (КAM) ранее информировало,что Литва начнет переговоры о возможностях закупки или производства противопехотных мин.

Международная конвенция по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция) закрепляет вывод этого вида оружия из военного арсенала ее стран-участниц, а также запрещает его производство, хранение и передачу.

Таким образом, у Литвы появилась возможность накапливать и производить противопехотные мины, в том числе для поставки на Украину.

В марте о выходе из Оттавской конвенции помимо Литвы объявили также Латвия и Эстония, в июне — Украина. Позднее об аналогичном решении также объявила и Финляндия.

Ранее сообщалось, что Польша начинает производить мины для укрепления границы с РФ.

