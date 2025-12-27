Водитель кроссовера возил по Уфе прицеп с играющими в CS GO стримерами

112: в Уфе стримеры играли в Counter-Strike в автоприцепе на полном ходу

В Уфе задержали стримеров, которые играли в Counter-Strike в автомобильном прицепе. Все это происходило на полном ходу, сообщает Telegrm-канал 112.

«Ребята взяли BMW, прицепили к «бэхе» украшенную гирляндой тележку, а внутри организовали настоящую игровую студию. Как они вообще включили комп? Запустили сессию в любимой стрелялке CS GO. Прямо на ходу», — сообщил канал.

Отмечается, что автомобиль отследили по умным камерам. Водителя машины и геймеров задержали сотрудники Госавтоинспекции. На стримеров оформили административные материалы.

