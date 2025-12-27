Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Водитель кроссовера возил по Уфе прицеп с играющими в CS GO стримерами

112: в Уфе стримеры играли в Counter-Strike в автоприцепе на полном ходу
Кадр из видео/Telegram-канал «112»

В Уфе задержали стримеров, которые играли в Counter-Strike в автомобильном прицепе. Все это происходило на полном ходу, сообщает Telegrm-канал 112.

«Ребята взяли BMW, прицепили к «бэхе» украшенную гирляндой тележку, а внутри организовали настоящую игровую студию. Как они вообще включили комп? Запустили сессию в любимой стрелялке CS GO. Прямо на ходу», — сообщил канал.

Отмечается, что автомобиль отследили по умным камерам. Водителя машины и геймеров задержали сотрудники Госавтоинспекции. На стримеров оформили административные материалы.

До этого сообщалось, что в Волгограде сотрудники автосервиса выращивали рыб в подпольном цеху. По предварительной информации, руководитель автосервиса совместно со своим знакомым установил специальные бассейны для разведения рыб. При этом на деятельность подпольного цеха разрешения не было, а выращенная рыба сбывалась нелегально.

По словам Ирины Волк, правоохранители изъяли более 700 осетровых рыб, общая стоимость которых более 10 млн рублей.

Ранее во Владивостоке подростки катались на диване в потоке автомобилей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27515467_rnd_7",
    "video_id": "record::14e3b26d-43a7-44ce-91fe-34d5c8fc0705"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+