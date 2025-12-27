Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Пропавшую россиянку нашли в тайской больнице без документов и с пробелами в памяти

Baza: в Таиланде туристка из РФ потеряла память и попала в больницу
Day2505/Shutterstock/FOTODOM

Россиянку, переставшую выходить на связь с близкими, обнаружили в тайской больнице. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, на она поступила в медучреждение на острове Самуи в декабре. При этом она не могла назвать свое имя или что-либо вспомнить, документов при ней не было.

Позже выяснилось, что ее зовут Диана, ей 26 лет, она является уроженкой Самарской области. С мая 2025 года пациентка путешествовала по разным странам Азии, в Таиланд она прибыла после посещения Вьетнама.

Во время длительного путешествия россиянка нередко выходила на связь с близкими, но в декабре ее манера общения существенно изменилась.

«По словам дяди Дианы, она вдруг стала писать нецензурную брань, а в голосовых сообщениях ругалась и психовала», – сообщается в публикации.

Однако к концу декабря она вовсе прекратила общение. Как рассказали знакомые туристки, у нее были проблемы с психикой. Также Диана иногда употребляла запрещенные вещества.

Сейчас семья ищет способы вернуть пострадавшую в больницу.

Ранее резидента РФ задержали в Таиланде за вербовку россиянок для скам-центров в Мьянме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27515557_rnd_5",
    "video_id": "record::b0e1a1ef-89ed-4cd8-b3aa-f97b2875444b"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+