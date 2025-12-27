Пропавшую россиянку нашли в тайской больнице без документов и с пробелами в памяти

Baza: в Таиланде туристка из РФ потеряла память и попала в больницу

Россиянку, переставшую выходить на связь с близкими, обнаружили в тайской больнице. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, на она поступила в медучреждение на острове Самуи в декабре. При этом она не могла назвать свое имя или что-либо вспомнить, документов при ней не было.

Позже выяснилось, что ее зовут Диана, ей 26 лет, она является уроженкой Самарской области. С мая 2025 года пациентка путешествовала по разным странам Азии, в Таиланд она прибыла после посещения Вьетнама.

Во время длительного путешествия россиянка нередко выходила на связь с близкими, но в декабре ее манера общения существенно изменилась.

«По словам дяди Дианы, она вдруг стала писать нецензурную брань, а в голосовых сообщениях ругалась и психовала», – сообщается в публикации.

Однако к концу декабря она вовсе прекратила общение. Как рассказали знакомые туристки, у нее были проблемы с психикой. Также Диана иногда употребляла запрещенные вещества.

Сейчас семья ищет способы вернуть пострадавшую в больницу.

