Бигма: Западная группировка за два дня отбила пять атак ВСУ под Купянском

Военнослужащие Западной группировки войск за двое суток отразили пять контратак ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

По его словам, на купянском направлении подразделения 6-й армии отражают попытки украинских военных прорваться к городу. В ходе боевых действий ведется уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника.

Бигма уточнил, что за двое суток контратаки были отражены в районах населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Он подчеркнул, что все атаки были сорваны и потери территории допущены не были.

По его данным, в ходе боев уничтожили пять единиц техники, включая два американских бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль «Пантера». Также, как сообщил представитель группировки, были уничтожены более 20 военнослужащих ВСУ.

Бигма рассказывал, что Купянск находится под контролем Вооруженных сил России, а зачистка города от украинских военнослужащих продолжается.

Ранее сообщалось, что дроноводы «Запада» сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе.