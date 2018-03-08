Волкер хочет добавить санкций за Крым

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал ввести новые санкции против лиц, посещающих Крымский полуостров. В четверг, 8 марта, в ходе своего выступления в Варшаве в филиале Германского Фонда Маршалла Волкер напомнил, что Евросоюз, Украина и США не признают воссоединение Крыма и России, и назвал это событие «аннексией».

Американский дипломат добавил, что «настало время подумать об ужесточении своей позиции по Крыму, усилив санкции за поездки [на полуостров], а также торговые и бизнес-контакты [с ним]».

Волкер также сравнил Крым и Донбасс, подчеркнув, что «единственное различие между ними в том, что на границе с Крымом нет военных действий».

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На заявление Волкера отреагировали в Совете Федерации — член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил в беседе с RT, что подобные нападки свидетельствуют об объединении специального представителя Госдепа с «украинской радикальной политической верхушкой».

Цеков добавил, что американский чиновник не смог адекватно оценить происходившие в Крыму события весны 2014 года. Волкер «так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы», подчеркнул парламентарий.

Ранее Курт Волкер заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики «должны быть уничтожены». Волкер добавил, что Киев «проявил политическую волю» в реализации минских договоренностей, а ситуацию в Донбассе исправит только ввод миротворческого контингента. При этом российский МИД и Кремль неоднократно давали понять — Киев игнорирует минские соглашения, приняв закон «о реинтеграции» Донбасса и используя вооруженные силы страны против ее же населения.

Президент России Владимир Путин в фильме-интервью телеведущего Владимира Соловьева «Миропорядок 2018» заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России. Глава государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, мало кто ожидал таких решительных действий от России.

«Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем»,

— отметил президент.

Российский президент также рассказал о том, что США обманули Россию, совершив госпереворот на Украине. «Грубый и наглый» обман американцев заключался в том, что накануне переворота они обратились к Москве, попросив воспрепятствовать применению армии на майдане и добиться мирного расхода оппозиции и силовиков. Путин добавил, что Вашингтон практически буквально попросил перейти к нормализации ситуации — но уже на следующий день, хотя Россия и согласилась помочь в мирном разрешении, в Киеве произошел государственный переворот.

Крым вышел из состава Украины после ряда драматических событий в Киеве, где государственным переворотом и свержением власти закончился так называемый евромайдан — массовые протесты и столкновения с полицией сторонников евроинтеграции Украины, начавшиеся еще осенью 2013 года.

22 февраля 2014 года в ходе политического кризиса на Украине бывший тогда президентом страны Виктор Янукович был отстранен от власти и вынужден покинуть Киев после ультиматума протестовавших на майдане Незалежности (площади Независимости) сторонников евроинтеграции. Не дожидаясь истечения срока ультиматума, активисты захватили правительственный квартал. Верховная рада Украины в тот же день решила, что «самоустранение» Януковича противоречило конституции Украины, и назначила досрочные президентские выборы на конец мая 2014 года.

В конце зимы 2016 года Дорогомиловский суд в Москве признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом по запросу экс-парламентариев Верховной рады.

Суд учел целый ряд признаков госпереворота, в их числе — насильственный захват административных зданий и свержение лидеров страны. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный и государственный переворот.