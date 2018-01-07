Арест экс-президента: Ахмадинежад разжигал в Иране

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был задержан за «призывы к разжиганию беспорядков» и поддержку антиправительственных выступлений в стране. Об этом сообщает газета Al-Quds Al-Arabi, ссылаясь на свои источники в Тегеране.

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Издание сообщает, что Ахмадинежад был задержан с личного позволения верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. В момент задержания он находился в городе Шираз, куда прибыл для поддержки митингующих. По утверждению газеты,

бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, выступая перед иранскими манифестантами, что некоторые «из действующих чиновников живут вдали от проблем [обычных] людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе».

Ахмадинежад также подчеркнул в ходе своего выступления с трибуны, что «люди недовольны правительством [действующего президента Ирана Хасана Роухани]» и обвинил Роухани в монополизации власти и ресурсов.

Правительство Ирана пока не давало официальных комментариев. При этом местное телевидение сообщило 7 января, что большая часть ключевых участников протестов задержана, а многие из задержанных ранее отпущены на свободу. Об этом информирует РИА «Новости».

The Washington Post полагает, что уже вскоре иранскому протесту понадобится лидер.

«То, что у протестов пока нет конкретных лидеров, может стать настоящим благословением для демонстрантов на короткой дистанции — сейчас протестующие не выдвигают никаких конкретных лозунгов, за которые правительство может начать преследовать своих противников», — утверждает WP.

Однако, по версии издания, в долгосрочной перспективе отсутствие лидеров поставит ряд проблем — будет подорвана способность протестующих к созданию последовательной стратегии.

«Кроме того, манифестанты будут таким образом лишены представителей, способных вести переговоры с властями, озвучивая требования», — добавляет американская газета.

Вместе с тем иранские реформисты, бывшие во главе протестов в 2009 году, направленных именно против Ахмадинежада, пока воздерживаются от активного участия в текущих событиях, сообщает The Washington Post.

«Зеленое движение» в 2009 году состояло в основном из жителей Тегерана и представителей среднего класса — и именно из-за этого «было обречено на провал».

Но сейчас протесты охватили в первую очередь провинциальные города Ирана, и в них участвуют как представители среднего класса, так и иранский «пролетариат». Реформисты при этом опасаются, пишет WP, что Иран может повторить судьбу Сирии и «скатиться в гражданскую войну».

В субботу, 6 января, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон «поставил на карандаш» правительство Ирана в связи с происходящими в Исламской республике волнениями. «Весь мир будет смотреть за вашими действиями», — заявила Хейли. Она также подчеркнула, что права человека неотъемлемы от людей, а не являются «подарком властей».

В ответ на это постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру в ходе выступления в Совете Безопасности ООН рассказал о «долгой истории» вмешательства США во внутренние дела страна. Он также назвал решение США о созыве СБ ООН в связи с протестами в Иране «злоупотреблением властью».

3 января президент США Дональд Трамп пообещал митингующим иранцам «огромную поддержку от Штатов в надлежащее время». 1 января Трамп заявил, что в Иране «пришло время для изменений». «Многие годы народ Ирана страдает от репрессий. Они изголодались по еде и свободе. Наряду с правами человека материальные блага Ирана захвачены. Время для изменений», — написал в своем твиттере глава Белого дома.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря.

В основном, в протестах участвует молодежь, выступающая против правительства аятоллы Али Хаменеи и сложной экономической ситуации в стране.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил после начала активных протестов, что нация имеет право критиковать власть, если при этом предпринимает «конструктивные действия». Роухани также обвинил в инспирации массовых беспорядков «враждебные антииранские силы из-за рубежа».

По сообщениям иранских государственных телеканалов, в столкновениях с полицией погибли более 20 человек, а нескольким задержанным активистам угрожает смертный приговор за «преступления против Бога».