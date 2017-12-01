Флинн сознался

Спецпрокурор США по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер предъявил официальное обвинение экс-советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну, сообщает CNN.

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По версии спецпрокурора, Флинн сознательно и умышленно солгал ФБР касательно своего разговора с экс-послом России Сергеем Кисляком. По версии обвинения, Флинн не просил власти РФ «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на санкции, которые США ввели против России в тот же день».

Кроме того, он не упомянул о якобы имевшем месте заявлении российского посла о решении Москвы выбрать умеренный ответ на санкции.

Команда спецпрокурора уверяет, что Флинн солгал, говоря о том, что 22 декабря не просил посла РФ отложить или отменить голосование в СБ ООН и что посол России впоследствии никогда не рассказывал ему о реакции российских властей на эту просьбу.

Корреспондент CNN из зала суда сообщает, что Флинн признал свою вину по предъявленному обвинению.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн начал сотрудничать со спецпрокурором Мюллером в конце октября. Адвокаты Флинна сообщили юристам американского президента Дональда Трампа, что тот больше не может обсуждать расследование Мюллера с ними. Ранее между командами юристов существовал договор об обмене информацией, однако сторона Флинна расторгла его. Этот факт сподвиг американские СМИ к рассуждениям, что Флинн намерен заключить с Мюллером сделку.

При этом еще в сентябре Флинн отказывался явиться в сенат для дачи показаний, ссылаясь на пятую поправку к конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Майкл Флинн вынужден был подать в отставку в середине февраля 2017 года в связи со скандалом — к тому моменту он проработал в администрации Трампа меньше месяца. Тогда американские издания, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, сообщили о телефонном разговоре Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, который состоялся еще до официального вступления Трампа в должность президента США.

По версии СМИ, Флинн обсуждал с Кисляком возможность отмены экономических санкций против России со стороны Соединенных Штатов при новой администрации.

Отвечая на обвинения, Майкл Флинн подтвердил факт телефонного разговора с Сергеем Кисляком, однако отрицал, что в его ходе обсуждались санкции. По его словам, разговор прошел в рамках «стандартной практики» при смене президентских администраций США. Флинн рассказал, что «вел телефонные переговоры с зарубежными коллегами, министрами и послами в качестве будущего советника по национальной безопасности», чтобы «обеспечить гладкую передачу власти и начать выстраивание необходимых отношений между президентом, его советниками и иностранными лидерами».

«К сожалению, из-за высокого темпа событий я неумышленно предоставил избранному вице-президенту Майку Пенсу и другим неполную информацию о моем телефонном разговоре с послом России, — пояснил советник в официальном заявлении об отставке, опубликованном пресс-службой Белого дома. — Мои извинения были приняты президентом и вице-президентом».

Разговор Майкла Флинна с российским послом не был единственным эпизодом скандала, связанного с обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Американские журналисты также обвинили президентского советника по национальной безопасности в сотрудничестве с российскими компаниями, от которых, по данным различных СМИ, генерал в общей сложности получил более $50 тыс.

В частности, газета The Wall Street Journal обвиняла Флинна в участии в конференции, организованной телеканалом RT. Согласно информации издания, RT заплатил Флинну около $34 тыс. за выступление на конференции с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.

Особой темой для спекуляций стало присутствие на этой конференции лично президента России Владимира Путина, с которым Флинн якобы даже сидел за одним столом. Американские СМИ делали акцент на том, что на тот момент Флинн уже покинул должность директора разведывательного управления минобороны США, которую занимал некоторое время в администрации Барака Обамы, однако у него все равно сохранялся допуск к совершенно секретной информации.