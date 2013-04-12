Журналистку The New Times сняли с поезда за дебош

Журналистка The New Times Светлана Локоткова в четверг была задержана за пьяный дебош в поезде по пути в Москву из Саратова, где она должна была вскоре выступить в суде о фальсификациях на выборах в областную думу. Коллеги Локотковой утверждают, что Светлана не могла напиться, а административный арест, которые ей теперь грозит, не позволит ей выступить свидетелем в суде.

В ночь на 11 апреля проводники поезда Саратов — Москва обратились к правоохранителям, сообщив, что «пассажирка с признаками алкогольного опьянения нарушает общественный порядок». Это сообщение было опубликовано на сайте Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. На месте происшествия было составлен акт «О недостойном поведении пассажира», а Локоткову сняли с поезда и доставили в отдел полиции железнодорожной станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области. Позже следователи оформили протокол о мелком хулиганстве.

В распоряжении «Газеты.Ru» оказалась версия произошедшего, изложенная самой Локотковой. «В тамбуре поезда Саратов — Москва ко мне начал нагло приставать какой-то мужик. Причем очень грубо, начал меня хватать за ноги. Это очень театрально все выглядело, совсем неестественно. Тем не менее я достаточно грубо ему ответила. Он говорит: «Ты еще пожалеешь!» — сообщила Локоткова.

После этого журналистка отправилась к проводнику, чтобы рассказать об инциденте, однако он отказался разговаривать, а спустя несколько минут «неожиданно появился молодой белобрысый парень, представившийся начальником поезда, и начал составлять акт, чтобы ссадить меня с поезда». «Я за свою жизнь насмотрелась на многих дебоширов в поездах, но никого никогда не снимали. Поэтому я решила, что происходит какая-то непонятная фигня. И это при том, что я сама вызывала полицию. В итоге этот парень сел в купе проводника, начал что-то писать, строчить. Во время остановки пришла полиция. Я им объяснила, что подавала заявление, так и так. Они говорят, что ничего не знают и что пришли меня ссаживать», — рассказала сотрудница The New Times.

«В итоге полиция сняла меня с поезда. Никаких документов, ничего мне не дали. Сорвали у меня с шеи фенечку, начали рыться в моих вещах, отобрали паспорт, при этом говорили, что я задержана. Поволокли меня в обезьянник. Я сказала, что никуда не пойду, пока у меня не будет протокола задержания. Они тут меня как давай швырять, толкать, за руки хватать. Это было нечто! У меня все руки в синяках. Я держалась руками, чтобы меня не закрыли в камере», — пожаловалась Локоткова.

«Еще отдельно хочу отметить, что меня пытались отвезти на медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить, что я была пьяная. Такие меры по статье, которую мне вменили, незаконны. Я не была за рулем и не была пьяной. И еще раз скажу, что проводница засвидетельствовала то, что я была трезвая и в поезде не пила. Это очень важно! С горем пополам после посещения суда меня отпустили. Сейчас я нахожусь на вокзале и жду поезда, чтобы уехать наконец-то в Москву», — рассказала журналистка. Мировая судья, перед которой предстала корреспондент, удовлетворила ее ходатайство о переносе слушаний по месту ее жительства в городе Долгопрудный Московской области.

Заседание суда по фальсификациям на УИК № 26 на выборах в облдуму в октябре прошлого года назначено на 16 апреля. Между тем журналистке грозит арест до 15 суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП), и на суд она может не попасть.