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Пьяный военный подорвал гранату в подмосковном военкомате

Baza: в Подмосковье военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате

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Depositphotos

В военкомате города Раменское Московской области подорвали страйкбольную гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, 32-летний контрактник приехал в комиссариат для продления больничного листа — военного ранили в марте в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В определенный момент мужчина взорвал гранату прямо в холле военкомата.

Причина этого поступка неизвестна, однако утверждается, что подозреваемый был пьян. Его задержали и доставили в отделение полиции для разбирательства.

14 мая сообщалось, что в Сергиевом Посаде спасатели обезвредили боевую гранату, пролежавшую в земле почти 80 лет. Опасную находку обнаружил ребенок, который играл во дворе частного дома, он сообщил о подозрительном предмете отцу, тот немедленно вызвал экстренные службы.

Спасатели и саперы, прибывшие на место, идентифицировали боеприпас как гранату времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон и обезвредили.

Ранее осколочные гранаты нашли у жителя Краснодара.

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