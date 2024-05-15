В Харьковской области эвакуировали около 8 тыс. человек

Власти Харьковской области эвакуировали из приграничных районов 7991 человека. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Он уточнил, что 2 202 человека вывезли из Чугуевского района, 3 533 — из Харьковского, 79 — из Богодуховского. Также 2 177 человек эвакуировали волонтеры.

До этого газета Politico сообщала, что украинское командование направит пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева на фоне успехов российских войск в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский, заслушав 13 мая доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из «наиболее горячих» на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении.

Министерство обороны РФ информировало, что российские войска в течение суток заняли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, позднее — Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Ранее сообщалось, что силы РФ создадут вокруг Харькова окно для выхода ВСУ.