В аэропорту Казани и Нижнекамска сняли ограничения

В 09:40 мск в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что в Казани меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Во время действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет», — заключили в Росавиации.

Помимо Казани воздушные судна не принимали и не отправляли в аэропорту Нижнекамска.

Накануне у самолета, следовавшего из Петербурга, отказала относящаяся к навигации инерциальная система. Борт следовал в Челябинск, но в момент, когда судно пролетало над Вологодской областью, стало известно о проблемах с системой. Несмотря на это, самолет проследовал до аэропорта в пункте назначения.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Казанью.