Минобороны подтвердило, что ВСУ попытались дроном атаковать Татарстан

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию Республики Татарстан с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией региона около 07:30 мск. Таким образом российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку, отметили в МО РФ.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что летательный аппарат сбили над селом Верхний Услон. Населенный пункт находится в 25 километрах от международного аэропорта Казани. Воздушную гавань закрыли на прием и отправление самолетов в целях обеспечения безопасности.

Также министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 15 мая средства противовоздушной обороны уничтожили десять ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова.

В ту же ночь беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области. В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва.

Ранее Украина заявила, что разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.