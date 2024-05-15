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Минобороны подтвердило, что ВСУ попытались дроном атаковать Татарстан

МО РФ: силы ПВО сбили над Татарстаном украинский беспилотник

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию Республики Татарстан с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией региона около 07:30 мск. Таким образом российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку, отметили в МО РФ.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что летательный аппарат сбили над селом Верхний Услон. Населенный пункт находится в 25 километрах от международного аэропорта Казани. Воздушную гавань закрыли на прием и отправление самолетов в целях обеспечения безопасности.

Также министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 15 мая средства противовоздушной обороны уничтожили десять ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова.

В ту же ночь беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области. В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва.

Ранее Украина заявила, что разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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