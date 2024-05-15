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Центр биометрических технологий отрицает использование ЕБС для автоматических штрафов

ЦБТ: ЕБС не может использоваться для автоматического наложения штрафов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Единая биометрическая система (ЕБС) не может использоваться для автоматического наложения штрафов. Об этом заявили в Центре биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы, передает РИА Новости.

«По закону Единая биометрическая система не может использоваться для «упрощения» привлечения граждан к административной ответственности, выявления нарушителей или автоматического наложения штрафов», — сообщили в пресс-службе.

Хранящиеся в системе данные не используются в сервисах видеоаналитики или системах «Безопасного города». ЕБС также не работает в автоматическом режиме, не распознает и не идентифицирует пользователя, пока он сам не обратится в систему, подчеркнули в ЦБТ.

Там добавили, что регистрация данных в Единой биометрической системе происходит только добровольно, а для обработки данных в системе требуется согласие гражданина.

До этого газета «Известия» писала, что власти рекомендовали изучить вопрос о штрафах россиян при помощи фото-, видеоматериалов, сделанных «Единой биометрической системой».

Ранее сообщалось, что россиян из нескольких регионов будут обслуживать в МФЦ по биометрии.

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