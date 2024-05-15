Стала известна дата встречи министров обороны НАТО с участием Украины

Главы министерств обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 13-14 июня. Об этом сообщает пресс-служба альянса, передает РИА Новости.

«Председательствовать на встрече будет генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в рамках совещания 13 июня состоится заседание Совета НАТО — Украина на уровне министерств.

14 мая Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты приближают Украину к НАТО и затем введут ее в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в блок, когда страна будет отвечать критериям членства.

14 мая сообщалось, что планы НАТО по помощи Украине, которые будут обсуждаться на следующем саммите альянса в Вашингтоне, не предполагают отправки военных сил.

Ранее в Госдепе назвали цель визита Блинкена на Украину.