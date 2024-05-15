Все службы в Татарстане привели в повышенную готовность после атаки дрона

Все службы в Татарстане приведены в повышенную готовность на фоне атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе главы республики.

В администрации заверили, что в случае возникновения любых угроз отработана схема действий для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей.

«По сегодняшнему факту (атаки БПЛА — прим. ред.) в Верхнеуслонском районе — проверка боеготовности прошла успешно», — добавили в пресс-службе.

Министерство обороны РФ сообщило, что около 07:30 мск, 15 мая, дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над территорией Республики Татарстан.

По данным Telegram-канала Mash, дрон сбили над селом Верхний Услон. Населенный пункт расположен в 25 километрах от международного аэропорта Казани. Гавань закрывали на прием и отправление самолетов в целях обеспечения безопасности.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.