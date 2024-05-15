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Духи в России резко подорожали

ЦРПТ: стоимость флакона духов за квартал выросла почти на четверть

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Shutterstock

Средняя стоимость флакона духов в России по итогам января — марта выросла на 23% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1830 рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).

Для сравнения: в октябре — декабре духи в среднем обходились в 1483 рубля за флакон. При этом в годовом выражении средняя стоимость духов в России стала ниже на 5% (2111 рубль за флакон по итогам первого квартала 2023-го).

Всего за первый квартал россияне потратили на духи 5,3 млрд рублей. Популярностью у покупателей пользуются российские бренды Hi Do Aroma, V.V. Parfum, «Новая заря», турецкий Shaik, арабские Lattafa Perfumes, Al Rehab и Arab Emirates Parfum.

До этого сообщалось, что маркировка парфюмерии за четыре года принесла в бюджет России 5,5 млрд рублей.

Ранее в России подорожали услуги турагентств.

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