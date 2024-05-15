Россиян могут начать штрафовать с помощью умных камер за курение и распитие алкоголя

Минцифры России и профильные ведомства обсудят вопрос о штрафах россиян при помощи фото-, видеоматериалов, сделанных «Единой биометрической системой» (ЕБС). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на перечень решений по итогам заседания комиссии Госсовета РФ.

ЕБС — это государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей.

Как предполагает источник газеты в госструктурах, под штрафную идентификацию системы может попасть любой зарегистрированный в ней человек, нарушение которого запечатлела камера видеонаблюдения.

Подобные системы могут фиксировать такие нарушения, как переход улицы в неположенном месте, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, драки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое, рассказал источник «Известий».

Он также подчеркнул, что в настоящее время можно выписывать штрафы в полуавтоматическом режиме так же, как это делается при нарушении ПДД.

Ранее Минцифры предложило штрафовать за нарушения при оказании иностранцам услуг связи.