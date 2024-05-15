Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян могут начать штрафовать с помощью умных камер за курение и распитие алкоголя

«Известия»: Минцифры РФ обсудит штрафы за мелкие нарушения с помощью камер

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Минцифры России и профильные ведомства обсудят вопрос о штрафах россиян при помощи фото-, видеоматериалов, сделанных «Единой биометрической системой» (ЕБС). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на перечень решений по итогам заседания комиссии Госсовета РФ.

ЕБС — это государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей.

Как предполагает источник газеты в госструктурах, под штрафную идентификацию системы может попасть любой зарегистрированный в ней человек, нарушение которого запечатлела камера видеонаблюдения.

Подобные системы могут фиксировать такие нарушения, как переход улицы в неположенном месте, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, драки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое, рассказал источник «Известий».

Он также подчеркнул, что в настоящее время можно выписывать штрафы в полуавтоматическом режиме так же, как это делается при нарушении ПДД.

Ранее Минцифры предложило штрафовать за нарушения при оказании иностранцам услуг связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами