Пожар произошел в российском детском саду из-за возгорания розетки

В Башкирии из-за электрической розетки произошел пожар в детском саду. Об этом сообщает МЧС России по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в городе Белорецке. В детском саду № 25 на улице Косоротова случился пожар — сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия.

Пожарные обнаружили в здании задымление и горение обстановки на площади трех квадратных метров. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание за 14 минут, к тушению привлекли 16 человек и семь единиц техники.

«По предварительной информации дознавателя МЧС России, произошло загорание электрической розетки, в которую был подключен сетевой фильтр и масляный обогреватель», — сообщили в МЧС России по региону.

До прибытия на место сотрудников экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались десять работников и четыре ребенка. В результате произошедшего никто не пострадал.

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