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Законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесен в Госдуму

Володин сообщил, что в Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков детям

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Depositphotos

Депутаты всех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических напитков детям и подросткам на территории всей России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, за введение соответствующего запрета ранее проголосовали 90% россиян.

Во многих регионах России уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема пока не решена, уточнил парламентарий.

Инициатива в том числе запрещает розничную торговлю энергетиками в потребительской таре объемом более 500 миллилитров.

Володин отметил, что необходимо до августа этого года принять предлагаемую инициативу, которая позволит защитить здоровье детей и остановить распространение вредных привычек среди молодежи.

18 сентября прошлого года депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил поставить вопрос о запрете на федеральном уровне энергетиков для несовершеннолетних. Он отметил, что соответствующие ограничения уже действуют более чем в 30 регионах России.

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