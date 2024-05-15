Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна позиция футболистов «Спартака» по Слишковичу

Футболисты «Спартака» готовы просить у руководства оставить Слишковича

close
100%
rfs.ru/media/album/5780/146399

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов после поражения от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России заявил, что футболисты клуба готовы обратиться к руководству для того, чтобы Владимир Слишкович остался на посту главного тренера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом. Чувствую ли, что голос футболистов будет учтен? Не знаю, но у нас есть опытные ребята, капитан команды. Может быть, эти вопросы будут задавать им. Если зададут нам, то это будет понятно уже по факту», — заявил Маслов.

Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера после того, как из клуба в середине был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые идут на пятом месте, набрав 46 очков.

Ранее в «Спартаке» постарались объяснить поражение от «Балтики».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами