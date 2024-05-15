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Путин подписал указы о новых главах регионов РФ

Путин назначил врио губернатора в пяти регионах России

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 мая подписал указы о назначении новых глав пяти регионов. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Алексей Беспрозванный назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, Илья Середюк — врио губернатора Кемеровской области, Дмитрий Демешин — врио губернатора Хабаровского края.

Алексей Смирнов назначен указом президента врио главы Курской области, Дмитрий Миляев — врио главы Тульской области.

Все указы вступают в силу со дня их подписания — 15 мая.

Беспрозванный, Демешин, Смирнов и Середюк являются выпускниками «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

После инаугурации президента РФ правительство в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков объяснил назначения Патрушева и Дюмина.

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