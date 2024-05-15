Шоу «Звезды» могли отменить из-за Киркорова

Актриса Яна Поплавская отреагировала в Telegram-канале на то, что шоу «Звезды» не вышло на федеральном канале после ее критики в адрес Филиппа Киркорова и Александра Реввы.

«Хочется верить, что мнение россиян имеет значение, что наверху поймут, что люди отказываются жрать это...» — поделилась артистка.

В то же время Поплавская заявила, что пока рано говорить о том, что ее действительно услышали. Она посоветовала дождаться следующей недели, чтобы проверить, выйдет ли программа позднее.

До этого издание «Царьград» заметило, что шоу «Звезды» не вышло в назначенную дату 11 мая. Причина неизвестна.

7 мая Поплавская возмутилась в Telegram-канале, что на телеканале НТВ показали шоу «Звезды» с участием Филиппа Киркорова и Александра Реввы. Она призналась, что больше не будет давать комментарии журналистам канала.

«Я не хочу и не буду в эфире канала, который собрал в своем эфире короля пернатых, пирожка — предателя Донбасса и певицы — любительницы показать трусы», — посетовала она.

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