Медведев не считает себя фаворитом «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кого считает фаворитами предстоящего Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), и не включил себя в этот список. Его слова приводит Sportskeeda.

«Я думаю, что если сыграют Новак Джокович и Карлос Алькарас, они станут главными фаворитами. Им нравится это покрытие. Они выигрывали турниры «Большого шлема». Но сейчас, возможно, все немного более открыто, чем когда-либо прежде», — заявил Медведев.

Турнир состоится с 26 мая по 9 июня в Париже. Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является Новак Джокович.

14 мая Медведев завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Риме. В рамках четвертого круга турнира российский спортсмен в двух сетах проиграл представителю США Томми Полу — 1:6, 4:6, таким образом, Медведев не сумел защитить свой титул, который он завоевал в прошлом году, и лишился 900 очков рейтинга. Сейчас в его активе 6295 баллов.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что Медведев может потерять свое место в рейтинге ATP.