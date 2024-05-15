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В США объяснили смысл исполненной Блинкеном песни в киевском баре

NYT: Блинкен выделил смысл политики США в песне, исполненной в баре в Киеве

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Госсекретарь США Энтони Блинкен указал на смысл современной политики Вашингтона в песне, исполненной в одном из баров Киева. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что композиция Нила Янга «Rockin' in the Free World», которую исполнял госсекретарь США, была написана в 1989 году и посвящена триумфу Вашингтона на фоне начала распада Советского Союза.

«Она явно была выбрана для того, чтобы подчеркнуть один из главных тезисов пребывания Блинкена на посту госсекретаря и президентства Байдена: что западные демократии находятся в жизненно важной борьбе с авторитарными силами», — говорится в тексте.

Как пишет NYT, такой выбор оказался неудачным, поскольку Нил Янг был выходцем из Канады и не являлся американским патриотом, а наоборот иронично критиковал США. Так, автор указывал на плачевное положение американских матерей и насмехался над обещаниями Джорджа Буша-старшего о создании «более нежной и доброй» нации.

До этого сенатор США от Республиканской партии Рик Скотт раскритиковал госсекретаря Энтони Блинкена за выступление в одном из киевских баров, где он спел и сыграл на гитаре с группой «Rockin' In The Free World».

Ранее Захарова назвала «пляской на украинских костях» визит Блинкена в Киев.

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