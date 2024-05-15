Назван лучший способ уберечь деньги от инфляции

Россиянам сейчас лучше всего хранить свои сбережения на вкладах, это лучший способ защитить деньги от инфляции. Таким советом в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Для простых людей доступен единственный сейчас инструмент, который можно признать разумным, — это банковский вклад. Во-первых, там гарантированно застрахована сумма до 1,4 миллиона рублей. Во-вторых, там сейчас приличные проценты, 16% годовых», — отметил аналитик.

При этом Беляев не рекомендовал покупать валюту с целью сбережения средств. Курс продажи и покупки банка значительно отличается, поэтому, чтобы выйти хотя бы в ноль при обратном обмене долларов или евро, нужно, чтобы курс рубля упал к ним как минимум на 10%, пояснил эксперт.

До этого сообщалось, что Россия в апреле стала одним из крупнейших источников трафика на мировых криптобиржах.

Ранее россиянам дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах.