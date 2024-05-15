Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван лучший способ уберечь деньги от инфляции

Экономист Беляев: сейчас лучше всего хранить сбережения на банковском вкладе

close
100%
Depositphotos

Россиянам сейчас лучше всего хранить свои сбережения на вкладах, это лучший способ защитить деньги от инфляции. Таким советом в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Для простых людей доступен единственный сейчас инструмент, который можно признать разумным, — это банковский вклад. Во-первых, там гарантированно застрахована сумма до 1,4 миллиона рублей. Во-вторых, там сейчас приличные проценты, 16% годовых», — отметил аналитик.

При этом Беляев не рекомендовал покупать валюту с целью сбережения средств. Курс продажи и покупки банка значительно отличается, поэтому, чтобы выйти хотя бы в ноль при обратном обмене долларов или евро, нужно, чтобы курс рубля упал к ним как минимум на 10%, пояснил эксперт.

До этого сообщалось, что Россия в апреле стала одним из крупнейших источников трафика на мировых криптобиржах.

Ранее россиянам дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами