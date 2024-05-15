Доярка застала избранника с любовницей и зарезала его кухонным ножом в Псковской области

В Псковской области девушка застала избранника с любовницей и зарезала его кухонным ножом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Бежаницы. Доярка местного сельскохозяйственного предприятия вернулась с работы, открыла дверь и застала своего 42-летнего избранника в постели с любовницей.

После этого женщина побежала на кухню, схватила нож и вонзила его в грудь возлюбленного — повсюду была кровь, а любовница испугалась, что станет следующей жертвой. Однако женщина пришла себя и, осознав, что сделала, позвонила в полицию, чтобы во всем признаться.

Раненого мужчину спасти не удалось, он скончался. Нападавшую задержали. Отмечается, что ранее женщина уже была судима, в том числе за грабеж. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее мужчина «упал животом на нож» во время вечеринки с коллегами в Петербурге.