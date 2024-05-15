Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пиратские фильмы вернулись в кинотеатры России

РБК: кинотеатры России вернули пиратские фильмы после ультиматума прокатчиков

close
100%
Depositphotos

Кинотеатры России возобновили теневой прокат зарубежных лент после месячного отказа от пиратского контента из-за ультиматума прокатчиков. Об этом сообщает издание РБК.

По данным издания, участники рынка вернулись к предсеансному обслуживанию, чтобы избежать закрытия. Отмечается, что легальный прокат отечественного кино не принес ожидаемый сборов. Сейчас, подчеркивает РБК, зарубежные новинки уже показывают минимум в семи кинотеатрах Москвы, Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода и др.

Напомним, что с 18 апреля из афиш крупных сетей кинотеатров исчезло предсеансное обслуживание.

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров призвала к отказу от пиратского контента в поддержку российских фильмов с 18 апреля по 12 мая. Некоторые дистрибьюторы, включая компанию «Атмосфера кино», направили письма кинотеатральным сетям с требованием не показывать пиратский контент в указанный период. Отмечалось, что в случае невыполнения требований дистрибьюторы не будут продлевать лицензии на ленты, что сделает их показ невозможным.

Ранее Путин предложил альтернативу «Евровидению».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами