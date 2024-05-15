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Врачам клиники звездного хирурга Хайдарова предъявили обвинения

СК: двум пластическим хирургам клиники Хайдарова предъявили обвинения

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Depositphotos

Заведующему хирургическим отделением и врачу-хирургу клиники пластической хирургии «Ай кью пластик» в Москве, принадлежащей Тимуру Хайдарову, предъявили обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

По данным ведомства, следствие попросит об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски после того, как после операции умер российский продюсер Петр Гаврилов. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

Спустя месяц врачей задержали по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших летальный исход.

Ранее Тимур Хайдаров признал, что его клиника временно не работает.

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