В Пентагоне обеспокоились продвижением ВС РФ на Украине

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в ведомстве обеспокоены успехами ВС РФ на поле боя в ходе специальной военной операции. Так в ходе брифинга он ответил на вопрос о ситуации в Харьковской области.

По его словам, «какими бы незначительными» ни были успехи российской армии, продвижение «вызывает беспокойство».

«Но нет нужды говорить, что эта пауза в оказании помощи не пошла на пользу [Украине]. Понятно, что у вас есть другие партнеры по всему миру, оказывающие ей помощь. Но русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса», — сказал Райдер.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее Украина потребовала от США разрешения атаковать Россию американским оружием.