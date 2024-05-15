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Россиянам стало сложнее получить автокредит с низким первым взносом

«Скоринг бюро»: банки стали реже одобрять автокредиты с низким первым взносом

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Российские банки начали реже одобрять автокредиты заемщикам с низким первоначальным взносом. Так, по итогам марта доля ссуд на машину с первым взносом меньше 10% ее стоимости сократилась до 32,1% относительно всего объема выдач. Это минимальный показатель за четыре года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

В то же время доля автокредитов с первым взносом в размере 10-20% в марте выросла на примерно на 1 п. п., до 23,1%. На займы с взносом выше 20% пришлось почти половина всех выдач ( 44,8%), что является рекордом с лета 2020 года.

Эксперты выделяют ряд причин перераспределения выдач в пользу автокредитов с более высоким первоначальным взносом. Среди них — желание банков улучшить среднее качество займов и потенциальные возможные потери, а также улучшение финансового положения самих заемщиков на фоне роста зарплат в стране.

До этого россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через три года.

Ранее стало известно, где в России предлагают высокие зарплаты без опыта.

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