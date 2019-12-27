Новый язык дипломатии: как танцуют политики

Представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в Instagram отрывок видео с корпоратива Департамента информации и печати МИД, на котором она танцует рок-н-ролл со своим заместителем Артемом Кожиным. Захарова, занимающая пост директора ведомства, указала аккаунт музыканта Дениса Мажукова, который выступал на мероприятии, а закончила подпись словами: «Ударно работаем — ударно отдыхаем!»

Когда один из первых комментаторов написал: «В стране благодать! Можно и потанцевать!», Захарова не упустила возможность сочинить пару стихотворных строчек самостоятельно и ответила: «В стране мир — есть час на пир».

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Не все в разделе комментариев были готовы восхищаться методами проведения досуга у работников МИДа, а некоторые отметили, что не все столичные компании готовы выделять бюджетные средства на корпоративные праздники. На это представитель ведомства подчеркнула, что ее руководство тоже не проспонсировало вечер для сотрудников департамента: «И у нашей организации нет. Поэтому скинулись сами, пригласили друзей и прекрасно провели вечер».

Сложно игнорировать тот факт, что представитель отечественной дипломатии выполняет танцевальные движения практически безукоризненно, а если сделать скидку на наличие высоких каблуков, то ее чувство ритма и пластику можно вовсе назвать идеальными.

В августе МИД России уже хвастался способностями Захаровой, когда она танцевала лезгинку во время визита в Пятигорск на Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук». Организация опубликовала видео, где ее официальный представитель выступает в паре с одним из членов танцевальной секции.

Мария Захарова выигрышно смотрится на фоне зарубежных коллег, например бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая потрясла мировую общественность своей любовью к танцам в 2018 году. Однако судя по манере британского политика двигаться, одной любви в этом занятии может оказаться и недостаточно — когда Мэй решила поддержать выступление группы детей в Кении, исполнявших традиционные африканские танцы, оказалось, что экс-лидер консервативной партии несколько скована в своих движениях.

В прошлом августе Тереза Мэй вошла в состав группы представителей ООН, которые ездили в страны Африки. Таким образом премьер стала первой главой правительства Великобритании, которая посетила территорию бывших колоний за последние 30 лет. В результате повторить за танцевальным коллективом у Терезы не получилось, но в дальнейшем она смогла даже завоевать поклонников, но не талантом, а хорошим чувством юмора.

Как и следовало ожидать, не обремененные нормами приличия пользователи соцсетей сразу же сравнили манеру женщины двигаться с телодвижениями робота, но политик решила сделать это своей визитной карточкой. За несколько лет до этого приближенные, а затем и представители прессы уже знали, что любимая песня бывшей жительницы Даунинг-Стрит, 10, это «Dancing Queen» группы ABBA.

В начале октября Мэй даже вышла под нее на сцену съезда членов Консервативной партии Великобритании, пародируя саму себя, и намеренно станцевала классический «танец робота».

В субботу исполняется ровно год танцу президента Белоруссии Александра Лукашенко с победительницей конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» Марией Василевич на новогоднем балу для молодежи. Политический лидер провел девушку по залу Дворца независимости, а затем неспешно танцевал с ней вальс в окружении около 300 старших школьников и студентов, получивших возможность присутствовать на мероприятии за успехи в учебе.

В мае 2017 года Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом, и на приеме в Эр-Рияде в его честь организаторы устроили небольшое представление — известный во всем мире танец с саблями, в котором, согласно традиции, принимают участие исключительно мужчины. Президента США, как почетного гостя, пригласили присоединиться к действу. Хотя он и выглядел крайне неуклюже, хозяева торжественного ужина поаплодировали неловким усилиям бывшего бизнесмена и не сочли его движения оскорбительными.