Лучше няней: куда уходят помощницы Меган Маркл

С тех пор, как Меган Маркл стала членом королевской семьи Великобритании, из администрации Кенсингтонского дворца уходит уже четвертый человек. Как сообщает портал People, личный секретарь герцогини Сассекской Эми Пикерилл покинет свой пост сразу после рождения наследника принца Гарри в апреле. Детали расставания самого скандального босса Великобритании и ее личного секретаря пока неизвестны. Согласно информации таблоида,

разрыв еще одной девушки с работодателями был неминуем, а после расторжения контракта Пикерилл уедет из страны.

Источники СМИ отметили, что говорить об испортившихся личных отношениях Меган и Эми пока нельзя: «Они будут поддерживать связь, и Эми продолжит оставаться ее личным советником еще какое-то время. Они очень близки».

Реклама

Инсайдеры в Кенсингтонском дворце рассказали Harper's Bazaar, что герцогиня «очень переживает из-за того, что ей придется отпустить Пикерилл», но она рада, что ее помощница планирует заняться чем-то новым. Источник также добавил, что в расписание внес коррективы будущий ребенок Меган: «Изначально Эми собиралась остаться по крайней мере до конца года (2019-го — «Газета.Ru), но в связи с появлением ребенка имеет смысл помочь найти кого-то, кто сможет принять на себя обязанности, когда герцогиня вернется на официальную службу», — заявил он изданию.

Теперь информаторы таблоидов обозначили новую дату ухода ключевого сотрудника — сразу после того, как супружеская чета заселится в коттедж Фрогмор в Виндзоре. Если строителям и декораторам удастся сдать проект вовремя, будущие родители смогут въехать туда в ближайшее время.

Отставку Эми Пикерилл, которую можно было увидеть неподалеку от Маркл во время проведения некоторых мероприятий и встреч, во дворце шокирующей или неожиданной не считают — если верить предоставленной информации, секретарь готовилась к этому уже несколько месяцев.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что секретарь пары Саманта Коэн также планирует исполнять свои обязанности до момента рождения ребенка Меган и Гарри. Коэн периодически сопровождала 37-летнюю американку на ответственных мероприятиях вроде совместной поездки в Чешир с королевой в июне 2018. Однако в отличие от остальных сотрудников кабинета герцогов Сассекских Коэн была скорее приглашенным наставником — в 2017-м она официально уволилась из Букингемского дворца (администрации Ее величества) после того, как со своей позиции ушел личный секретарь королевы Кристофер Гейдт.

Тогда The Sunday Times написали, что Саманта была «необычайно предана» Гейдту, но согласилась помочь «новичку» освоиться с королевским этикетом и взять многие детали расписания отставной голливудской актрисы под личный контроль. Инсайдеры заметили, что даже при условии, что Коэн была временным работником, она пользовалась большим уважением коллектива, а Меган была увлечена идеей сделать ее позицию постоянной.

Несмотря на уговоры, Саманта Коэн приняла решение распрощаться с делами королевской семьи в пользу нового проекта. Источник из окружения герцогини Сассекской поделился с порталом предположением, что супруге принца Гарри может пригодиться кто-то менее привязанный ко двору, чтобы избежать конфликта интересов с консерваторами: «Меган нужен кто-то с запасом энергии и терпения, чтобы помочь ей определить ее будущую роль», — сказал он.

В отличие от Саманты, Эми якобы была нанята супругами собственноручно, и помогала герцогине с организацией благотворительных проектов вроде публикации книги рецептов, созданной совместно с женщинами, которые стали жертвами пожара в башне Greenfell в июне 2017 года.

Герцогиня Сассекская многократно посещала открытую добровольцами общественную кухню, на которой женщины из мусульманских семей собирались раз в неделю, чтобы готовить еду. Все средства от продажи книги были переданы для развития этого движения.

Слухи об упрямстве и полном неуважении Меган к свои подчиненным начали появляться в прошлом ноябре после ухода ее личной помощницы Мелиссы Тубати, которая участвовала в планировании и организации королевской свадьбы 19 мая. 10 марта порталы сообщили, что теперь девушка работает в семье девелопера Ричарда Ливингстона — по слухам, 39-летняя Тубати занимает в доме одного из самых богатых людей Лондона позицию няни выходного дня для троих детей миллиардера.