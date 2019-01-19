Все могут короли: на чем поймали Елизавету II

Королева Великобритании Елизавета II ехала за рулем автомобиля, не пристегнув при этом ремень безопасности, сообщает Daily Mail. Фотографы запечатлели 92-летнюю королеву, когда она вела свой автомобиль Range Rover. На кадрах видно, что Елизавета II пренебрегла мерами безопасности.

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Издание отметило, что Букингемский дворец всегда настаивал на том, чтобы королева тщательно следила за соблюдением законов. В комментариях под материалом пользователи обратили внимание, что езда без пристегнутого ремня безопасности в Великобритании как раз является нарушением закона. За это полагается штраф в размере 100 фунтов стерлингов (более 8,5 тысячи рублей).

Впрочем, осудить монарха невозможно: Елизавета II обладает абсолютным иммунитетом к судебному преследованию. А так как обвинение обычно предъявляется от имени самой королевы, против нее не может быть возбуждено уголовное дело. Она также не может выступать в суде и быть свидетелем.

Елизавета училась вождению в период Второй мировой войны и работала тогда шофером на санитарной машине. У королевы есть выписанные на ее имя водительские права, но, в соответствии с законодательством, для нее этот документ необязателен. К тому же у Елизаветы, в отличие от других членов королевской семьи, нет паспорта, так как он выписывается «от имени королевы».

Но если Елизавету нельзя лишить прав, то на ее супруга принца Филиппа это не распространяется. Как отметили в газете, после аварии началось расследование, и муж королевы рискует остаться без документов. Представитель Букингемского дворца оставил без ответа вопрос, получал ли Филипп когда-нибудь водительское удостоверение.

Герцог Эдинбургский Филипп попал в автомобильную аварию 17 января рядом с загородной резиденцией Виндзоров Сандрингем в Норфолке. 97-летний супруг королевы самостоятельно управлял британским внедорожником Land Rover Freelander II.

Авария произошла, когда принц выезжал с проселочной дороги на трассу A149 примерно в 15.00 по местному времени. Автомобиль герцога врезался в минивэн Kiа, в котором находились две женщины. Машина Филиппа получила удар в левый бок и перевернулась, упав на землю правой, то есть водительской стороной. Принца Филиппа доставали из автомобиля случайные прохожие — сам он выбраться не мог. На место происшествия незамедлительно прибыли медики, полиция и служащие резиденции.

Впрочем, принц, очевидно, родился в рубашке: сразу после инцидента герцога Эдинбургского осмотрел доктор и заключил, что никакого вреда здоровью члену монаршей семьи авария не принесла.

Королева находилась рядом с супругом на протяжении всего осмотра. Охранник супруга королевы Великобритании тоже остался цел.

«Герцог Эдинбургский был замешан в дорожно-транспортном происшествии с участием другого транспортного средства во второй половине дня. Герцог не получил травм», — сообщил Букингемский дворец.

Но пострадавшие в результате аварии все же были — те самые две женщины из второй машины. Сообщается, что водитель поранилась осколками, а пассажир повредила руку.

Вскоре после инцидента на сайте KLFM появились кадры с места происшествия. На них видны опрокинувшийся внедорожник Филиппа с разбитым лобовым стеклом и темный минивэн Kia, который стоит в кювете.

Согласно свидетельствам очевидцев, которые приводит «Би-би-си», 97-летний герцог хотя и пребывал в сознании после аварии, но был в сильнейшем шоке — его «очень, очень трясло». После происшествия его доставили в королевскую резиденцию Сандрингем в Норфолке, где теперь он находится под присмотром врачей и своей супруги, британской королевы.

Как сообщил обозреватель жизни королевского дворца из издания Sky News Рианнон Миллз, медицинский осмотр после инцидента — это всего лишь мера предосторожности, с герцогом Эдинбургским все будет в порядке.

«Разумеется, тот факт, что ему 97 лет, сам по себе заставляет волноваться. Он, конечно, очень независим, и он всегда был очень активным человеком», — обратил внимание Миллз.

Водительский стаж герцога Эдинбургского — несколько десятков лет. На архивных снимках он запечатлен за рулем классических автомобилей 1950-х и 1960-х. Есть и несколько более современных фотосессий — в 2017 и 2018 годах его заметили за рулем все того же Land Rover Freelander II с номерным знаком «OXR 1». Несмотря на то, что еще в 2017-м он объявил о выходе на пенсию, герцог Эдинбургский ведет вполне активный образ жизни. С того момента он больше не совершает официальных визитов и не выполняет обязанностей члена королевской семьи, но все же довольно часто присутствует на семейных торжествах.