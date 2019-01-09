Союз алкоголиков: брат зовет Меган Маркл на свадьбу

Сводный брат герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл-младший придумал еще один способ примирить супругу принца Гарри с семьей. Он объявил, что готовится к свадьбе — и планирует позвать на церемонию бракосочетания, которая состоится в марте, принца Гарри и Меган Маркл.

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Как сообщил канал DailyMailTV, 51-летний Томас Маркл-младший сделал предложение своей подруге, с которой встречается уже два года – Дарлин Блаунт, — в новогодний вечер. Вечеринка по случаю помолвки прошла по месту жительства пары в Грантс-Пасс, штат Орегон.

Маркл-младший уверен, что, пригласив на свадьбу Меган и Гарри, он восстановит разорвавшуюся связь между членами семьи. «Я абсолютно уверен, что наша свадьба сведет всю семью вместе, — заявил он. — Я надеюсь, что если приедут Меган с Гарри и наш отец, то Меган с Гарри смогут провести с ним какое-то время, и это будет хорошо».

У самого Томаса Маркла-младшего в семье тоже не все гладко: с недавних пор с ним не общается собственный сын, 26-летний Тайлер Дули, родившийся в браке с его первой женой Трейси Дули.

Дело в том, что Маркл-мл. был арестован в январе 2016-го— его подозревали в том, что он приставил пистолет к голове своей подруги во время пьяной ссоры. Позднее ему предъявили обвинения в угрозах и незаконном применении огнестрельного оружия.

Теперь Тайлер Дули с отцом не общается. Он занимается выращиванием каннабиса на своей ферме в Орегоне, где наркотическое вещество разрешили к продаже в качестве медицинского препарата в 2015 году, а кроме того, он стал телеведущим нового шоу «Королевский мир» на канале MTV. В начале декабря он признался СМИ, что считает своего отца и свою тетю Саманту Маркл позором семьи.

Давая интервью порталу The Sun Online, Тайлер Дули рассказал, что труднее всего ему сейчас приходится из-за отсутствия частной жизни, бороться с которым тяжело и непривычно. «Это смущает и печалит одновременно», — прокомментировал Дули. Он признал: «Мой отец и тетя Саманта продали моего деда, мою семью, продали Меган. С этим сложно справиться».

Проблемы с законом были не только у Томаса Маркла-младшего, но и у его невесты Дарлин Блаунт. В июле 2018 года 37-летняя женщина была арестована и помещена под стражу. «Прошлым вечером поступил вызов в связи с домашним насилием из дома Томаса Маркл и Дарлин Блаунт. Дарлин была арестована по обвинению в нападении», — рассказал источник изданию Daily Mail в субботу 21 июля.

Дарлин Блаунт обвинили в нападении четвертой степени — по закону штата Орегон, где она проживает с Марклом-младшим, к преступлениям этого рода относится осознанное или случайное нанесение жертве телесных повреждений, в том числе с применением оружия.

На следующий день после задержания за нее внесли залог.

Это был не первый случай, когда Дарлин Блаунт привлекала внимание полиции. В новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год в новогоднюю ночь сотрудники правоохранительных органов также приехали в дом Томаса Маркла-младшего и Дарлин Блаунт в Грантс-Пасс по вызову. Тогда по номеру 911 позвонила сама будущая невестка Меган Маркл. Она сообщила оператору службы спасения, что ее жених ведет себя крайне странно и наносит удары сам себе.

Она рассказала, что Маркл-младший слишком много выпил и устроил сцену ревности, заподозрив, что Дарлин Блаунт собирается изменить ему с человеком, с которым она познакомилась в местном баре. Она пожаловалась, что боится Маркла, потому что он «крупный мужчина», и предположила, что он психически болен.

Однако полицейские, прибывшие к дому Маркла-младшего в Грантс-Пасс, не поверили истории, рассказанной его невестой — рассказ о том, что мужчина нанес повреждения сам себе, показался им неубедительным. Под стражу полиция взяла в результате саму Дарлин Блаунт: она провела две ночи за решеткой, однако окружной прокурор решил не возбуждать дело, и ее отправили домой.

Позже пара оценила этот инцидент как тревожный звонок: Томас Маркл-младший и Дарлин Блаунт заявили, что решили обратиться к помощи семейного терапевта и бороться с алкогольной зависимостью.