А ну-ка, девушки: 7 успешных моделей-трансгендеров

Конкурс красоты Miss Virtual Kazakhstan в этом году завершился нестандартно. Одним из финалистов женского конкурса оказался 22-летний житель Алма-Аты — Иван Дягилев. Молодой человек, став на сторону естественности и индивидуальности, бросил вызов стереотипам и решил примерить на себя образ женщины по имени Арина Алиева.

В результате его фотографии понравились казахстанцам, а сам Дягилев прошел в финал конкурса. Но на этом этапе Иван решил раскрыть свой секрет и объяснить публике свои намерения.

«Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту.

Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — рассказал он.

Безусловно, такое саморазоблачение удивило всех. Однако в мировом шоу-бизнесе это далеко не первый случай, когда люди, родившиеся мальчиками, добиваются успеха, став женщинами — и наоборот. Трансгендеры уже давно принимают участие в конкурсах красоты, телешоу, снимаются в кино и строят вполне успешную модельную карьеру. Самые популярные модели-трансгендеры – в подборке «Газеты.Ru».

Дженна Талакова

Mark Blinch/Reuters Дженна Талакова на конкурсе «Мисс Вселенная Канада», 2012 год

Участнице другого конкурса красоты повезло меньше. Дженна Талакова вошла в число 65 участниц, отобранных для конкурса «Мисс Вселенная. Канада», однако была отстранена от участия в связи с тем, что родилась мальчиком. Тогда модель обратилась в суд, где ей помогли добиться своего и разрешили принять участие в конкурсе.

Дженна стала одной из 12 самых красивых участниц, однако выбыла из гонки на следующем этапе.

Пытались ли судьи намеренно исключить возможность победы трансгендера в конкурсе — неизвестно.

Мысль сменить пол пришла в голову Дженне еще в юности: в 14 лет началась ее гормональная терапия, а уже в 19 она сделала операцию по смене пола. Сейчас Дженна Талакова — известная канадская телеведущая и модель: она снялась для канадского Elle и ведет свое шоу.

Лаверна Кокс

Danny Moloshok/Reuters Лаверна Кокс, 2018 год

Еще в детстве о смене пола задумалась также Лаверн Кокс, и не прогадала: вместе с новым полом она обрела путь к блестящей карьере. Лаверна стала борцом за права представителей ЛГБТ-сообщества, моделью, телевизионным продюсером и актрисой, которая так полюбилась всем благодаря сериалу «Оранжевый — хит сезона».

Роль Софии Бурсет принесла актрисе номинацию на премию «Эмми» в 2014 году, в результате чего Лаверн Кокс стала первой трансгендерной актрисой с номинацией в актерской категории.

В том же 2014 году она получила награду «Женщина года» по версии журнала Glamour. В 2015 году она вошла в список ста наиболее влиятельных людей по версии Time, а ее фотография разместилась на обложке журнала.

Айсис Кинг

Сама Тайра Бэнкс когда-то заприметила девушку и пригласила ее принять участие в шоу «Топ-модель по-американски». Появившись сначала в 11-м, а позже в 17-м сезоне, она стала первой участницей-трансгендером за всю историю шоу. Победу одержать не удалось, однако модельная карьера все равно пошла в гору.

Она стала первой транс-моделью для скандального бренда American Apparel, ее поддерживали New York Magazine и креативный директор Barneys.

В 2010 году она снялась в короткометражном фильме «Белла Маддо», а позже появлялась на страницах журналов Seventeen, Out и Candy, став одной из немногих выпускниц «Топ-модели по-американски», действительно добившихся успеха в модельном бизнесе.

Андреа Пежич

Когда-то Андреа начинала свою карьеру под именем Андрей и в обличии андрогинной модели, участвуя в показах Gaultier и Marc Jacobs.

Однако несмотря на риск остаться без работы, Андрей сменил пол и официально стал женщиной.

К счастью, карьера модели не пострадала, и Андреа заключила крупный контракт с Make Up For Ever, снялась для обложек журналов New York, Dazed & Confused, Oyster W и стала одной из первых не скрывающих трансгендерности моделей на обложке Vogue.

Эйдиан Даулинг

Эйдиан Даулинг — самый известный трансгендер, совершивший переход из женского пола в мужской.

Слава пришла к нему, начавшись с YouTube-канала, который завел в 2009 году Эйдиан, чтобы зафиксировать свой переход от женщины к мужчине.

Известность ему также принесла фотосессия в стиле Адама Левина для известного журнала: она обрела вирусный характер, потому что никто не мог поверить в то, что человек на снимках когда-то был женщиной. Позже он был приглашен на шоу Эллен Дедженерс и стал первым трансгендером, появившимся на обложке Men's Health.

Джина Росеро

Larry French/AP Images for Human Rights Campa Джина Росеро, 2014 год

Эта филиппинская девушка вполне успешно более 10 лет работала моделью купальников, подписала контракт с NEXT Model Management, снималась для Rimmel London и Hanes.

Но в марте 2014 года она наконец решилась на каминг-аут и дала вдохновляющее интервью для TED, которое было просмотрено свыше 3-х миллионов раз.

Она рассказала о том, каково это — быть трансгендером, и с какими трудностями сталкиваются такие люди, как она. Джина также основала Gender Proud — организацию, которая занимается защитой прав трансгендеров всего мира.

Валентин де Хин

Еще в детстве она стала знаменитой благодаря документальному фильму про девочку в теле мальчика, где она снималась с 8 и до 17 лет, пока не сменила пол официально.

В 2012 году Валентин была удостоена награды «Персональный стиль» от журнала Elle.

Девушка решила пойти в модельный бизнес: она снялась для журналов Love и Vogue Italia, приняла участие в показах Martin Margiela и Commes des Garcons и стала музой знаменитого фотографа Патрика Демаршелье. Сейчас Валентин демонстрирует свои успехи поклонникам в инстаграме, пишет журналистские заметки и постоянно появляется на вечеринках в качестве диджея.