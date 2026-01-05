Сценарист сериала об СВО назвал особую черту жителей Донецка: «Счастливее нас»

Продюсер и сценарист «Ландышей» Юрий Сапронов заявил в беседе с «Пятым каналом», что жители ЛНР и ДНР во много счастливее москвичей.

«Они счастливые люди, они во многом счастливее нас здесь. При том, что там летают, там иногда что-то взрывается, там гораздо более настоящая жизнь, чем здесь», — поделился сценарист.

Сапронов отметил, что эмоционально зарядился от жителей Донецка после общения с ними. Он назвал их искренними, а их отношения — прозрачными.

В декабре Юрий Сапронов рассказал, что режиссеры отказывали актерам в сотрудничестве после участия в сериале. Он назвал отказавших актерам режиссеров «трухлявыми» и действующими «исподтишка».

Сериал «Ландыши» рассказывает об обычном парне, который по воле случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбился в нее, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО.

Второй сезон проекта частично снимали в Мариуполе.

Ранее актрисе отрезали кусок кожи на съемках мелодрамы об СВО.