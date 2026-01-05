Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Сценарист сериала об СВО назвал особую черту жителей Донецка: «Счастливее нас»

Сценарист Сапронов заявил, что жители Донецка счастливее москвичей
Aleksei Ignatov/Shutterstock/FOTODOM

Продюсер и сценарист «Ландышей» Юрий Сапронов заявил в беседе с «Пятым каналом», что жители ЛНР и ДНР во много счастливее москвичей.

«Они счастливые люди, они во многом счастливее нас здесь. При том, что там летают, там иногда что-то взрывается, там гораздо более настоящая жизнь, чем здесь», — поделился сценарист.

Сапронов отметил, что эмоционально зарядился от жителей Донецка после общения с ними. Он назвал их искренними, а их отношения — прозрачными.

В декабре Юрий Сапронов рассказал, что режиссеры отказывали актерам в сотрудничестве после участия в сериале. Он назвал отказавших актерам режиссеров «трухлявыми» и действующими «исподтишка».

Сериал «Ландыши» рассказывает об обычном парне, который по воле случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбился в нее, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО.

Второй сезон проекта частично снимали в Мариуполе.

Ранее актрисе отрезали кусок кожи на съемках мелодрамы об СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562909_rnd_5",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+