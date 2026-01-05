«Мог уйти красивее»: Карседо упрекнули перед переходом в «Спартак»

Глава «Пафоса» Роман Дубов поделился подробностями последнего разговора с главным тренером команды Хуаном Карседо. Его слова передает Telegram-канал «Коммент.Шоу».

«Вчера перед последним матчем я сказал ему: «Ты мог уйти красивее — не вести переговоры за спиной. Мы бы поняли. Но обид не держим. Надо — поддержим. Мы хотим, чтобы у тебя получилось. Потому что за этим стоит и наша репутация. Спасибо за работу. И уйди сегодня красиво. Как победитель». Но уйти как победитель не получилось», — рассказал Дубов.

4 января появилась информация о подписании главным тренером кипрского «Пафоса» Карседо контракта со «Спартаком». Согласно данным СМИ, кипрский клуб получит компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере около 600 тысяч евро. Руководство уже начало искать нового тренера.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

