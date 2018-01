Борода и треники: какую моду диктует Флоренция

Pitti Uomo проходит во Флоренции уже в 93 раз. Она проводится дважды в год вот уже на протяжении полувека, и за это время из выставки достижений итальянской легкой промышленности (а в свое время мероприятие помогло послевоенной Италии выйти из тени Франции в индустрии моды) Pitti Uomo превратилась в масштабное событие, на которое считают честью приехать производители предметов мужского гардероба и байеры, согласные купить их вещи, со всего мира.

Разумеется, это не Неделя моды: для участников Pitti Uomo — это, прежде всего, возможность показать себя, а не самовыразиться.

Тон здесь задают не столько именитые дизайнеры, модные критики и блогеры, сколько те, кто делает одежду, которую можно носить, и те, кто хочет ее купить.

В этом году сюда приехали представители более 1200 брендов со всего мира в расчете договориться о поставках своей одежды, обуви, аксессуаров. И даже ароматов и средств ухода за собой — косметическая секция, пусть и небольшая, на выставке тоже есть, и представлены на ней итальянские бренды, производящие парфюмы, лосьоны и, разумеется, масла для бороды.

По словам исследователя моды и главного редактора Fashionography Тима Ильясова, обычному покупателю здесь нечего делать. «На выставках редко происходят какие-то большие публичные событие вроде показов или презентаций. Хотя в этом году случилось значимое событие для моды — первый в истории показ одного из старейших брендов костюмов и рубашек Brooks Brothers. Именно этот дом моды еще в начале XX века придумал рубашки на пуговках на воротнике», — рассказал Тим Ильясов.

В этом году в выставке участвуют 10 молодых брендов из России, среди которых ZDDZ, Heart of Moscow, e404, OLOVO, VOLCHOK, KOROBEYNIKOV, Crime and Punishment, FUSION и Affex. Бренды считаются прогрессивными — это производители уличной одежды, подхватившие флаг Гоши Рубчинского (впрочем, он его пока не уронил). Многие из них — совсем русские, такие, например, как OLOVO или Crime and Punishment: первые производят одежду, вдохновляясь военной формой, вторые начинали с пошива брендированных вещей для мероприятий силами заключенных, а выросли до бренда, готового предложить Западу свой грустный взгляд на современную Россию (не зря они называются в честь «Преступления и наказания» Достоевского).

Цель приезда российских брендов проста. «Во Флоренции мы, в первую очередь, хотим собрать обратную связь от наших европейских друзей — дистрибьюторов, агентов и ритейлеров, чтобы понять в каком направлении развивать наши дизайн-стратегию и бренд-стратегию для европейского рынка, — рассказал «Газете.Ru» Рустам Эйбатов, основатель бренда Affex. — У нас были опасения насчет восприятия отечественных брендов, но они оказались абсолютно обратными. Можно сказать, что Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия проложили дорогу на Запад, и интерес сейчас действительно большой. Но важно, чтобы продукт вписывался еще и в мировой или европейский контекст, быть русским или популярным в России здесь недостаточно».

«На самом деле общая выставка PITTI UOMO посвящена классическим брендам, на фоне которой наш русский павильон выглядит очень свежо и круто, — добавляет сооснователь Crime and Punishment Миша Сидоров. — Многие байеры узнали про нашу марку впервые и были рады новизне, хорошо реагируют на ДНК бренда: Достоевского, декабристов».

Всего на выставке 12 секций, беглый взгляд на которые позволяет понять: уличная, спортивная, городская мода грозят вытеснить классику.

Как бы нам ни хотелось наблюдать перед собой элегантных мужчин в костюмах-тройках, в реальности тренировочные штаны теснят пиджаки и жилеты.

Миллениалы с улиц побеждают: элегантность — это теперь кроссовки и худи, а не ботинки-оксфорды и тренчкоты. И только бороды остаются, сколько бы медиа не прогнозировали их уход — а такие прогнозы даются уже несколько лет, порождая у производителей бритвенных принадлежностей напрасные надежды.

Из 12 секций на выставке лишь одна предоставлена в распоряжение брендам, производящим мужские костюмы, обувь и аксессуары к ним: отделение Pitti Uomo называют «сердцем выставки», и неудивительно — она ведь начиналась с мужских костюмов. И это действительно самая крупная секция из всех — здесь представлена современная классика в исполнении около 400 брендов. И это, разумеется, не только деловая одежда — здесь же можно собрать гардероб для отдыха, занятий спортом, охоты, городских прогулок для тех, кто желает выглядеть солидно в любой ситуации. Современность здесь в использовании высокотехнологичных материалов и в новых, расслабленных силуэтах: даже деловой стиль теперь не предполагает тесные приталенные пиджаки. Клетка в самых разных вариациях, кашемир и ангорская шерсть, толстые свитеры, просторные парки, разноцветные брюки-чиносы и рубашки-поло: образ успешного мужчины создается тут.

Остальные секции предназначены для тех, кто солидно выглядеть не желает и другим не советует. «Альтернативная» мода, «андерграундная» мода, гендерно нейтральная мода, не разделяющая людей по половому признаку, городская мода (разумеется, это, в основном, одежда из джинсовой ткани) — в этих секциях представлены высокотехнологичные материалы, экспериментальные фасоны, вещи небольших, но амбициозных брендов.

Гостями выставки в этом году стали дизайнеры из Финляндии — это восемь самых многообещающих трендов из страны. Сюда же приехал дизайнер хорватского происхождения Дамир Дома: презентация коллекции Damir Doma x LOTTO стала еще одним подтверждением того, что в 2018 году миром продолжит править спорт.