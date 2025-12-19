Путин поддержал идею установки памятника Омару Хайяму в России

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей установку в России памятника персидскому поэту и философу Омару Хайяму или открытие в стране центра его имени. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

С такой инициативой выступил таджикский журналист, подаривший Путине книгу о русских поэтах, которые восхищались Персией.

«Мы подумаем об этом. Обязательно примем решение по этому вопросу», — сказал президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили почти 3 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

