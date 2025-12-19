Путин заявил, что работает, «нарушая трудовое законодательство»

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, что заканчивает работу все позднее и позднее, «нарушая трудовое законодательство».

«Я достаточно поздно заканчивал работу. И сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить, насколько, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства, и это неправильно», — сказал российский лидер.

Путин призвал всех россиян ложиться спать вовремя, поддерживая форму.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин призвал внимательно покупать жилье.