Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье до конца декабря

Гидрометцентр: третья декада декабря вернет в Москву и Подмосковье морозы и снег
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В столичном регионе до конца текущей недели будет тепло, температура воздуха не опустится ниже нуля градусов. Но в третьей декаде декабря вернутся морозы, рассказал 360.ru метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, аномально теплая для декабря погода сохранится в столице и в начале недели – в понедельник также прогнозируется в районе нуля градусов.

Однако с середины третьей декады месяца в Московскую область вернутся морозы и снег, пообещал синоптик, метеоролог Александр Ильин.

«Снежный покров сформируется не только в Подмосковье, но и в столице — будет белым-бело», — добавил он.

Холодная погода сохранится до конца года, праздничная ночь также будет сопровождаться небольшими морозами, отметил Ильин. По его словам, 31 декабря и 1 января днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов, а ночью опустится до -2…-8 градусов, при этом будет идти небольшой снег.

Более ощутимые морозы прогнозируются в столичном регионе в середине третьей декады января, заключил синоптик.

До этого главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова тоже отмечала, что в Москве в новогоднюю ночь прогнозируются небольшой снег и похолодание. По ее прогнозу, будет идти небольшой снежок, сохранится морозная погода в дневные часы и в новогоднюю ночь. Преобладающая температура будет в пределах -5…-10 градусов, в Москве это будет -5…-7 градусов.

Ранее москвичей предупредили о скором возвращении морозов.

