«На больных не обижается»: Васильев заявил, что лыжник Клебо запутался

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал противоречивые высказывания лыжника Клебо относительно соревнований с россиянами. Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, все восстановится, но для этого нужно время. И у таких спортсменов, как Клебо, сейчас в голове такая каша, что они уже даже сами не понимают, что говорят. Потому что в один момент они заявляют одно, а в другой другое. Нам на это реагировать? В России есть хорошая поговорка: «Доктор на больных не обижается», — заявил Васильев.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что ему не хватает соревнований с российскими спортсменами.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

