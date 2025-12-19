Бывший вице-президент «Локомотива»: Инфантино неймется, что УЕФА зарабатывает больше ФИФА

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал участие 48 команд в финальной части чемпионата мира в 2026 году, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Инфантино никак неймется, что УЕФА зарабатывает денег больше, чем ФИФА. Поэтому расширение приводит к большему количеству стран. Единственный плюс — популяризация футбола. Многие страны, которые даже не мечтали попасть на чемпионат мира, они прошли. Хочу поздравить сборную Узбекистана. Это команда, которая достигла очень большого прогресса, я не думаю, что они будут мальчиками для битья на чемпионате мира», — cказал Белоус.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее генсек РФС заявил, что в ФИФА заинтересованы в сотрудничестве с Россией.