Путин назвал оккультные практики бредом

Необходимо постоянно контролировать и реагировать за исполнением законов, которые ограничивают сферу оккультных и магических услуг. Об этом заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

«Бред! Наносят существенный вред гражданам. С этим надо бороться, но делать это надо аккуратно, чтобы соблюдать права человека», — подчеркнул президент, отвечая на вопрос журналистки телеканала «Спас», которая призвала запретить магические услуги.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России оштрафовали мужчину за публикацию в интернете изображения сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).