Компания мужчин изнасиловала мать на глазах у ее ребенка, похитила ее и сожгла в храме

В Индии четверо мужчин изнасиловали и сожгли женщину

Суд вынес приговор четверым мужчинам, которые сожгли женщину в Индии. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в 2018 году, но длительное время полицейские не принимали достаточно мер для раскрытия.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, фигуранты ворвались в дом 25-летней местной жительницы, которая находилась дома с двумя детьми. Молодые люди, среди которых был несовершеннолетний, изнасиловали пострадавшую на глазах у семи летней дочери.

В какой- то момент женщина потеряла сознание, мужчины скрылись. Пострадавшая позвонила двоюродному брату и рассказала о произошедшем.

Однако вскоре компания вернулась, они силой вытащили женщину из дома и, затащив в храм неподалеку, подожгли.

К этому моменту члены семьи пострадавшей уже приехали к ней домой, но там ее не было, поэтому они отправились на поиски. Обгоревшую родственницу нашли в храме.

Полицейские собрали улики на месте, но занимались расследованием неохотно. После вмешательства канцелярии местного министра полицейские, участвовавшие в расследовании, лишились должностей. Новые сотрудники провели более тщательное разбирательство.

В результате четверо фигурантов получили пожизненные сроки. Суд над последним (несовершеннолетним на момент изнасилования) проходит отдельно.

