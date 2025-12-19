На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров высказался о возможности контактов России с Макроном

Лавров: Россия открыта к разговору с Макроном
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Если президент Франции Эммануэль Макрон хочет поговорить, то Россия к этому открыта, но при соблюдении элементарных норм приличия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире, передает РИА Новости.

«Почитайте, что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории — это Россия и лично президент Путин», — отметил министр.

По его словам, глава российского государства не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия.

До этого политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин выразил мнение, что заявление Эммануэля Макрона о необходимости для ЕС наладить отношения с Россией не говорят о глобальном сдвиге позиции Европы по отношению к Москве, пока это просто слова.

19 декабря президент Франции заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с Владимиром Путиным. Макрон выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд. По его мнению, в ближайшие недели европейским государствам необходимо найти способы и форматы для перезапуска полноценного диалога с Россией.

Ранее в Совфеде фразой «совсем плох» оценили высказывания Стармера в отношении России.

